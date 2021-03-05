Санкт-Петербург, 5 марта, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Ленинградской области от коронавирусной инфекции на сегодняшний день вакцинировано 42,4 тыс. жителей региона, это 70,4% от поставки в регион вакцины «Спутник V». Об этом 5 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V")

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На данный момент в Ленобласть поставлено 60 322 комплекта вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»). Привито 42 487 жителей (70,4% от поставки) человек, в том числе 2878 медицинских работников, 1865 — образования, 663 — соцзащиты, 624 — силовых структур.

«Полностью привиты 15 916 человека (37,5% от всех привитых), — уточнили в ведомстве. — В предыдущие сутки вакцинацию прошли 3 175 человек, в том числе 1654 человека завершили курс прививок».