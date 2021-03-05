Москва, , 11:28 — REGNUM В России действующие правила ведения трудовых книжек, принятые в 2003 году, будут актуализированы. Внести изменения планирует Министерство труда и социальной защиты России.

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Так, планируется исключить избыточные и устаревшие требования. В их числе — необходимость скреплять книгу (журнал) ведения и хранения трудовых книжек сургучной печатью, а также вести личную карточку работника, где он должен росписью подтверждать, что ознакомлен с внесёнными в трудовую книжку изменениями.

В ведомстве подчеркнули, что последний раз изменения в трудовые книжки вносились в 2013 году. Нынешние поправки будут носить технический характер.

Также изменения затронут и наполнение трудовой книжки, пишет ТАСС. Вместо десяти страниц, отведённых для сведений о работе, станет 14, а вот количество страниц для записей о награждениях, напротив, сократят с десяти до семи.

В Минтруде добавили, что в случае принятия нового порядка имеющиеся у работников трудовые книжки старого образца будут действительны без ограничения срока.

Предлагаемые изменения прошли общественное обсуждение и рассмотрение в Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минтруд РФ разработал предложения по обновлению формы бумажной трудовой книжки и изменения в порядке ведения и хранения книжек. Так, как и ранее работодатель по-прежнему должен будет вести трудовую книжку на каждого сотрудника, для которого эта работа является основной, и вносить в неё ФИО работника, дату рождения, образование, профессию, специальность. Новая форма трудовой книжки может появиться уже с 1 января 2023 года.