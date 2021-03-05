Саратов, , 11:22 — REGNUM Тринадцатый арбитражный апелляционный суд пересмотрел вердикт по многомиллионному иску банка «Россия» (его процессуальный правопреемник — АО «Берг») к заводу троллейбусов «Тролза» и ещё пяти компаниям, включая АО «Энгельсский литейный завод». Данным вердиктом, который ещё может быть оспорен, было подтверждено взыскание в пользу компании «Берг» долга по кредиту в общем размере более 189,6 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Соответчиками, помимо двух заводов из Саратовской области, в этом деле выступают ООО «Тролза-Маркет», ООО «Лидер», ООО «Электро жгут», АО «Торговый дом «Тролза-Маркет». Общая сумму, взысканная с них солидарно, составила 189 623 179, 31 рубля. Помимо этого, было обращено взыскание на предмет залог — 175 единиц движимого имущества ООО «Тролза-Маркет», 125 единиц движимого имущества ЗАО «Тролза», 43 объекта недвижимости последнего и некоторые имущественные права одного из соответчиков. Имущество планируется реализовать с публичных торгов.

Стоит отметить, что вердиктом первой инстанции — арбитража Санкт-Петербурга и Ленинградской области — сумма взыскания и состав имущества по заводу «Тролза» были идентичны, но при пересмотре было отказано «в удовлетворении иска в части обращения взыскания на имущественные права, принадлежащие ООО «Тролза-Маркет» (ИНН 6 449 967 813), являющиеся предметом залога на основании договора залога имущественных прав №00.19−3/03/299/17 от 09.06.2017, в части требования о взыскании с комитета по транспорту правительства Санкт-Петербурга 29 120 799, 37 рубля, перешедшего к АО «Автотехком» на основании договора уступки прав требования (цессии) №1−1105/19 от 29.01.2019 года».

Напомним, завод «Тролза», ведущий свою историю с 1868 года, поставлял троллейбусы в десятки российских регионов. Весной 2019 года у предприятия начались финансовые проблемы и ему пришлось уйти в режим простоя. Позднее кредиторы подали несколько банкротных исков. Один из них до сих пор не рассмотрен. Его заявил налоговый орган, предъявивший претензии на сумму свыше 32,3 млн рублей. Заседание назначено на 15 марта 2021 года.

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