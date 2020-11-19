Энгельс, Саратовская область, , 03:32 — REGNUM В арбитраж Саратовской области поступил банкротный иск к АО «Энгельсский литейный завод», которое специализируется на производстве автобусов и троллейбусов. Претензии судом пока не приняты и дата слушаний не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Претензии от предпринимателя Олеси Силинской поступили в арбитраж 13 ноября 2020 года. Сумма заявленного долга — 350 492,66 рубля. Ранее — в сентябре 2020 года — судья выдал Силинской судебный приказ «на взыскание задолженности по договору поставки №336 от 15.07.2019 в размере 340 218 руб. 66 коп., расходов по оплате государственной пошлины в размере 4 902 рублей».

По открытым данным, саратовский завод был поставщиков как минимум по трём госконтрактам на сумму свыше 195 млн рублей. Продукция предприятия отправлялась в Подмосковье.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года крупные финансовые претензии к АО возникли и у обанкроченного «НВКБанка». Сумма требований превышает 380 млн рублей. Дело о взыскании задолженности по пяти кредитным договорам начнут рассматривать 8 декабря 2020 года.