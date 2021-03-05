Москва, 5 марта, 2021, 11:13 — ИА Регнум. За последние сутки в России выявили 11 024 носителя коронавируса. Об этом 5 марта сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Александр Куликов ИА REGNUM Врачи в защитных костюмах

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Данный показатель оказался ниже, чем был сутками ранее, на 361 случай, когда выявили 11 385 носителей коронавируса. За сутки умерли от ковида 462 пациента, полностью справились с болезнью и выписаны 15 464 человека.

Новые случаи заражения выявили во всех регионах России. Больше всего их в Москве (1757), Санкт-Петербурге (983) и Подмосковье (750). Наименьшее число было подтверждено в Чукотском автономном округе — всего два новых случая.

С начала распространения в стране выявлено 4 301 159 случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, за истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 263 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.