Москва, , 10:57 — REGNUM Окончание недели на финансовых рынках выдалось бурным. События 4 марта, хотя и разнонаправленные, привели к ослаблению рубля со штурмом подзабытого за месяц рубежа 75 руб./доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Прежде всего, это связано со всеобщим резким усилением доллара в мире и уменьшением склонности к рискам после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла.

Он сказал, что регулятор не обеспокоен повышением доходности гособлигаций и верит в перспективы экономики США. Это привлекает средства в надёжные американские бумаги, повышает спрос на доллары.

Но для рубля сегодня, 5 марта, такое негативное воздействие частично компенсировалось другим неожиданным событием. Сильно повысились нефтяные цены — почти к $68 за баррель Brent после вчерашнего решения ОПЕК + не повышать добычу в апреле.

На рубль негативно воздействует и сообщение о подготовке США и Великобританией новых санкций, а также увеличение с 5 марта покупок валюты Минфином РФ по бюджетному правилу.

Сегодня основное событие для рынков — важный отчёт о занятости в США, который может подтвердить или опровергнуть оптимизм Пауэлла и воздействовать на доллар. В течение дня наиболее вероятный диапазон движения курса: 74,10−74,90 руб./доллар», — считает эксперт.

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