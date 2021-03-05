Москва, , 08:05 — REGNUM В первой половине дня 4 марта рубль держался в плюсе против иностранных валют на фоне подорожавшей нефти и индекса российских государственных облигаций (RGBI), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть сорта Brent подскочила на 5% на решении ОПЕК+ не повышать добычу в апреле на 0,5 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия тоже сохранила ограничение на 1 млн. Индекс RGBI вырос на 0,52%, до 149,03 пункта.

Рубль растерял всю прибыль на американской сессии после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла. Он не дал рынкам то, что от него ожидали. От него ожидали услышать ответ на вопрос: какую политику ФРС использует для борьбы с растущей доходностью облигаций?

Пауэлл сказал, что видит в будущем нарастание инфляционного давления, но не ожидает, что оно будет достаточно сильным, чтобы подтолкнуть центральный банк к повышению процентных ставок.

Его комментарии были истолкованы участниками рынка как нежелание бороться с растущей доходностью облигаций.

Доходность десятилетних облигаций США подскочила до 1,57%, обновив максимум 1,56%, достигнутый на прошлой неделе из-за обеспокоенности, что рост инфляции заставит ФРС ужесточить денежно-кредитную политику быстрее, чем ожидает рынок.

На фоне ралли доллара пара доллар/рубль повысилась на 0,99%, до 74,70 руб., евро/рубль — на 0,20%, до 89,45 руб., фунт/рубль — на 0,47%, до 103,74 руб. Рубль ослабился к евро и фунту меньше из-за их ослабления к доллару на Форекс.

Сегодня, 5 марта, на торгах в Азии нефть остается торговаться в положительной зоне. Баррель Brent стоит $67,34 за баррель. Доходность десятилетних облигаций США составляет 1,58% годовых.

Доллар сейчас выступает защитным активом. Торги на Мосбирже открылись укреплением по рублю. Ему удалось отыграть потерь примерно по 0,35% с каждой валютой.

В центре внимания участников рынка находится отчёт по рынку труда (NFP). Ожидается, что Штаты в феврале создали 182 тыс. новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, а безработица составила 6,3%. Из-за ралли нефти рубль сохраняет шанс вернуться против доллара США к уровню 73,90 руб. Текущий курс 74,40 руб.

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