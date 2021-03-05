Тирасполь, 5 марта, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В ходе 851 исследования в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 222 случая заражения коронавирусом. Об этом 5 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 32 365 человек. Из них победили инфекцию 29 906 человек, из которых в течение последних суток — 61.

Всего в Приднестровье умерли 698 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе один скончался в течение последних суток. Это была 77-летняя женщина. Сообщается, что у пациентки были сопутствующие заболевания: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия и кардиомиопатия.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 1030 исследований и выявили 243 случая заражения коронавирусом. Выздоровевшими в тот день врачи признали 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что на следующей неделе в ПМР должна поступить первая партия вакцины от COVID-19. В республику доставят 1810 доз препарата.