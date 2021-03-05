Екатеринбург, 5 марта, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье поставил себе российскую вакцину «Спутник V». Об этом он заявил журналистам.

Ru.ambafrance.org Пьер-Ален Коффинье

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Прививку дипломат поставил в городской больнице № 3. Коффинье подчеркнул, что доверяет уральской медицине.

На решение привиться консула сподвигли положительные отзывы о российской вакцине. «Я слышал, что она эффективна и работает», — цитирует дипломата ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Бразилии согласовали условия закупки вакцины «Спутник V».