Ньюарк, США, , 09:57 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:1.

В составе «Рейнджерс» хет-трик оформил нападающий Крис Крайдер. Российский форвард Павел Бучневич забил гол и отдал результативную передачу. Также отличились Брендан Смит и Алекси Лафренье.

В составе «Нью-Джерси» точным броском отметился нападающий Джек Хьюз.

В настоящее время «Рейнджерс» занимают шестое место в Восточном дивизионе, на счету команды 21 очко. «Нью-Джерси» идёт на седьмом месте с 16 очками.

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