Нью-Йорк, США, , 09:52 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Айлендерс» дубль оформил нападающий Мэтт Мартин. Ещё по шайбе забросили защитник Ноа Добсон и форварды Энтони Бовиллье и Джордан Эберле.

В составе «Баффало» точными бросками отметились форвард Тейлор Холл и защитник Расмус Ристолайнен.

В настоящее время «Айлендерс» занимают второе место в Восточном дивизионе, на счету команды 30 очков. «Баффало» идёт на восьмом месте с 15 очками.

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