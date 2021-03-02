Москва, , 15:45 — REGNUM Компания Seat запатентовала в России экстерьер Leon ST в кузове «универсал», соответствующая запись появилась в базе Роспатента.

Отмечается, что Seat Leon ST был представлен в начале 2020 года. Модель построена на распространенной переднеприводной «тележке» MQB, созданной компанией Volkswagen.

Моторная линейка новинки состоит из бензиновых двигателей на 1,0 и 2,0 л, а также из дизельного двухлитрового мотора. Кроме того, есть также гибридная версия с бензиновым двигателем объемом 1,4 л.

По предварительной информации, в России Leon продаваться не будет.

Ранее стало известно, что компания Seat создала более мощную топ-версию кроссовера Tarraco. Модель оснастили турбодвигателем от хот-хэтча Volkswagen Golf GTI, мощность которого составляет 245 «лошадей».

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