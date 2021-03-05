Москва, , 09:07 — REGNUM В России только у каждого десятого сбылись карьерные планы, которые граждане строили десять лет назад. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого рекрутинговым агентством Superjob.

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Так, о том, что строили планы на десятилетку, сообщили почти 53% участников исследования. При этом карьера пошла по намеченному плану только у 10% из них. Карьера ещё 5% респондентов даже превзошла их ожидания.

При этом порядка 38% респондентов сообщили, что их карьера складывается куда хуже, чем они ожидали. Чаще об этом заявляли мужчины (41%), чем женщины (34%).

В целом женщины планы развития карьеры строят несколько реже мужчин (51 и 54% соответственно), пишет ТАСС. Однако у представительниц прекрасного пола чаще карьера развивается по плану или даже лучше, чем у мужчин (17 и 11% соответственно).

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Добавим, что участие в опросе, который проводился в 857 городах всех округов России в феврале 2021 года, приняли 10 тыс. респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее опрос, проведённый сервисом «Работа.ру», показал, что более половины российских граждан — 60% — полагают, что успешно развивать карьеру способны и мужчины, и женщины. По мнению 32% опрошенных, женщинам гораздо сложнее подняться по карьерной лестнице, а 8% респондентов полагают, что сложнее, напротив, мужчинам.