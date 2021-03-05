Москва, , 08:53 — REGNUM Больше в Международный женский день 8 марта жительницы России хотели бы получить цветы (33%), приводит данные исследования Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Практически столько же женщин мечтают получить в праздничный день туристическую путёвку (31%). Деньгам или подарочному сертификату обрадуются 26% опрошенных.

Предпочли бы получить на 8 Марта билеты на концерт или в театр 24%. Будут рады в качества подарка косметике или бижутерии 13%, смартфону — ещё 13% женщин.

Телефонный опрос проведён 2−3 марта 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии 6 марта настоящей женщиной жители России назвали певицу Аллу Пугачеву.

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