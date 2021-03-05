Москва, 5 марта 2021, 08:40 — REGNUM В преддверии 6 марта настоящей женщиной жители России назвали певицу Аллу Пугачеву (6%), приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Также на кануне Международным женским днём с понятием настоящей женщины у граждан ассоциируется певица София Ротару (3%) и председатель Совфеда Валентина Матвиенко (3%).
По мнению 32% опрошенных, настоящая женщина должна беречь семейный очаг, воспитывать детей (21%), быть хозяйкой (17%), проявлять добру и заботу (10%).
Опрос по телефону проведён 2−3 марта 2021 г ода среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Как сообщало ИА REGNUM, настоящими мужчинами жители России назвали главу государства Владимира Путина.
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