Москва, 20 февраля 2021, 11:02 — REGNUM Настоящими мужчинами жители России назвали главу государства Владимира Путина (9%), приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Также на кануне Дня защитника Отечества с понятием настоящего мужчины у граждан ассоциируется имя народного артиста СССР Василия Ланового (9%)
Из известных актеров респонденты считают настоящим мужчиной Константина Хабенского (6%). Затруднились ответить на вопрос 45%.
Опрошены 14 февраля 2021 года по телефону 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Как сообщало ИА REGNUM, главные качества настоящего мужчины — мужественность (13%), ответственность (11%), порядочность (11%).
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