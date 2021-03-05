Новосибирск, 5 марта, 2021, 04:14 — ИА Регнум. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Сибирском федеральном округе в январе—декабре 2020 года составила 43 897 рублей. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рост зарплаты

«Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Тыва (43 924 руб.), Красноярском крае (53 986 руб.), Иркутской (49 654 руб.) и Томской (47 373 руб.) областях», — уточнил региональный орган статистики.

Это, отмечает Новосибирскстат, во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.

Отметим, что средняя зарплата за указанный период в Хакасии составила 43 519 рублей, в Кемеровской области — 43 435 рублей, Новосибирской области — 41 120 рублей, Омской области — 37 488 рублей, на Алтае — 36 186 рублей и в Алтайском крае — 29 983 рубля.

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