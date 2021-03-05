Кемерово, , 04:07 — REGNUM Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Кемеровской области в январе — декабре 2020 года составила 43 435 рублей. Об этом сообщает Новосибирскстат.

За этот же период средняя зарплата в Сибирском федеральном округе — 43 897рублей.

При этом Кузбасс по этому показателю обогнал Новосибирскую (41 120 руб.) и Омскую (37 488 руб.) области, Алтай (36 186 руб.) и Алтайский край (29 983 руб.).

«Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Тыва, Красноярском крае, Иркутской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента», — подчёркивает региональный орган статистики.

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