Париж, , 22:32 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс выступил на пресс-конференции 4 марта вечером, чтобы подвести итоги уходящей недели, и рассказал о новых ограничениях, связанных с эпидемией COVID-19.

Кастекс на очередной пресс-конференции, посвященной ситуации в области здравоохранения, подчеркнул, что в больницах наблюдается «сильное давление». Английский штамп коронавируса теперь составляет 60% заражений в стране. «За последние семь дней количество ежедневных заражений выросло на 1,4%, тогда как за предыдущую неделю рост показателя составил 14%, — отметил он. — Мы не сталкиваемся, во всяком случае на данном этапе, с экспоненциальным ростом».

После объявления на прошлой неделе карантина по выходным дням в департаменте Приморские Альпы и агломерации Дюнкерка, данные ограничения распространятся и на департамент Па-де-Кале, поскольку уровень заболеваемости почти там в два раза выше среднего по стране. Кроме того, в список районов, находящихся под усиленным наблюдением, добавятся департаменты: Верхние Альпы, Эна и Об. По всей стране будут закрыты непродовольственные торговые центры площадью более 10 тыс. м кв., также жителям рекомендуется не выезжать за пределы своего департамента. Жан Кастекс предпочел переформулировать «рекомендации», в частности, о необходимости ограничения социальных контактов, а не добавлять новые ограничения. Однако у властей департаментов появится возможность запретить некоторые мероприятия, а также доступ к наиболее посещаемым местам в выходные дни.

Также премьер заявил о том, что около 20 миллионов человек будут вакцинированы к середине мая, на сегодняшний момент количество вакцинированных не превышает 3,2 млн.