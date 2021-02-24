Дюнкерк, Франция, , 21:41 — REGNUM В агломерации французского города Дюнкерк с 26 февраля на три дня введут карантин из-за роста числа заразившихся SARS-CoV-2. Об этом по итогам визита в город сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

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Министр заявил, что распространение вируса в Дюнкерке и в соседних населенных пунктах существенно ускорилось в последнее время: при населении с учетом агломерации в 250 тысяч человек, коронавирусом заболевает «каждый седьмой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 февраля пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что санитарная ситуация в десяти департаментах Франции «ухудшается» из-за пандемии SARS-CoV-2 и «беспокоит» власти страны.

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