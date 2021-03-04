Париж, , 20:24 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон обосновал свою позицию насчет ограничительных мер связанных с коронавируса COVID-19 на совете министров 3 марта. Об этом сообщает BFMTV.

«Пока у вас есть вакцины в холодильниках, я не буду делать новый карантин», — сказал президент в Совете по защите здоровья. До дальнейших распоряжений никаких новых ограничительных мер в повестке дня нет.

Напомним, что на прошлой неделе было объявлено о введении карантина по выходным для района Дюнкерка и региона Приморские Альпы. В четверг 4 марта Жан Кастекс, объявит о новых ограничительных мерах, связанных с распространением коронавируса.

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