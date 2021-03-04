Москва, 4 марта, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Сегодня, 4 марта, утренние торги по эталонным сортам нефти открылись ростом, но ближе к середине дня утреннее ралли выдохлось и сменилось падением, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на нефть

«Так, к середине дня цена Brent понизилась на 0,3%, до $63,55 за баррель, а цена WTI упала на 0,27%, до $60,83 за баррель. Однако уже к 15:00 мск котировки нефти развернулись вверх и достигли $64,10 за баррель Brent.

На рынке ожидают информации с продолжающейся второй день онлайновой встречи участников соглашения ОПЕК+. По сообщениям западных СМИ, среди участников сделки опять есть разногласия.

Саудовская Аравия хотела бы продолжать беспрецедентное сокращение добычи нефти, но другие участники сделки уже устали от падения производства в своих странах, хотя к намерениям саудитов относятся с пониманием.

Скорее всего, сегодня будет принято решение об увеличении добычи всеми участниками сделки, кроме Саудовской Аравии, с 1 апреля на 500 тыс. баррелей в сутки, в том числе добычу на 125 тыс. баррелей в сутки намерена увеличить Россия.

При этом Саудовская Аравия увеличит добычу тоже на 500 тыс. баррелей в сутки, а в совокупности увеличение составит почти 1 млн баррелей в сутки.

Но это только один из возможных сценариев, неожиданности тоже возможны. До конца дня ожидается цена Brent в рамках $63−64,50 за баррель», — считает эксперт.

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