Москва, , 08:11 — REGNUM Торги по нефти 3 марта завершились ростом. Цена на нефть марки Brent повысилась на 2,35%, до $63,88. Нефть подорожала несмотря на то, что мониторинговый комитет ОПЕК+ не смог вынести рекомендацию по уровням добычи на апрель, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Также участники рынка проигнорировали укрепление доллара на американской сессии и слабый отчет минэнерго США. Как-будто есть инсайд, что ОПЕК+ повременит с наращиванием добычи нефти или увеличит ее на 300 тыс. вместо ожидавшихся 500 тыс. баррелей в сутки.

Запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 21,56 млн баррелей — до 484,6 млн баррелей (прогноз был — 1,3 млн баррелей).

Запасы бензина сократились на 13,6 млн баррелей, до 243,472 млн баррелей (прогноз был — 2,5 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 9,7 млн, до 142,996 млн баррелей (прогноз был — 3,75 млн баррелей).

Сегодня, 4 марта, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,57%, до $64,24. В центре внимания участников рынка находится решение ОПЕК+, а также выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла.

На сегодня остаётся выделить два сопротивления: $66,00 и $67,00. Поддержка расположена на уровне $62,15.

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