Омск, 4 марта, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Жителей Омской области предупредили о непогоде.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Село в Омской области

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Как сообщили ИА REGNUM в областном ГУ МЧС, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского УГМС, днём 5 марта с сохранением ночью 6 марта местами в регионе ожидается неблагоприятная погода.

Прогнозируются снег, метель. Порывы ветра будут достигать 17−22 м/с. На дорогах — снежный накат.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам синоптиков, полноценная весна в России может начаться не раньше апреля.

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