Москва, , 15:05 — REGNUM Полноценная весна в России может начаться не раньше апреля. Об этом 4 марта сообщил руководитель Росгидромета Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Ждать ранней весны не стоит. Хотя и будут потепления. Но будет и похолодание до — 19 градусов. И в течение этих периодов в марте ожидается переменчивая погода», — сказал Вильфанд.

Также метеоролог отметил, что снег также будет растаивать длительное время, а из-за обильных осадков зимой в марте следует ожидать много слякоти.

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