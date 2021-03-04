Москва, 4 марта, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Интернет несёт множество опасностей для молодого поколения. Об этом 4 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе».

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-пользователь

Следите за развитием событий в трансляции: «Мы вместе!»: встреча Владимира Путина с волонтёрами — трансляция»

«Интернет проник уже во все сферы нашей жизни, и по большому счёту он должен всё-таки подчиняться даже не просто элементарным законам, формальным, юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живём. Иначе это общество будет разрушаться изнутри», — заявил Путин.

«А там мы, к сожалению, сталкиваемся с чем? Не только с призывами выходить на улицу в рамках несанкционированных уличных мероприятий. Все взрослые люди, и мы знаем же об этом — чего скрывать? Сталкиваемся в интернете с детской порнографией, детской проституцией, с продвижением. С распространением наркотиков, где целевой аудиторией являются именно дети и подростки. С вытаскиванием на ту же улицу для того, чтобы там похулиганить, подраться с полицией, а потом за детей спрятаться, подставляя их вперёд на самом деле», — указал он.

По его словам, всё это является использованием детей «в качестве предмета, в качестве инструмента для достижения чьих-то эгоистических целей».

«И всегда это использование детей как источника получения прибыли. В том числе, как ни странно, и при подталкивании несовершеннолетних подростков к суициду», — отметил президент.