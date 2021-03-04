Новосибирск, 4 марта 2021, 14:40 — REGNUM Томский государственный университет включился в реализацию некоторых проектов новосибирской программы «Академгородок 2.0». Об этом сообщил ректор вуза Эдуард Галажинский.
Он уточнил, что для синхротрона СКИФ томский вуз, наряду с Новосибирским государственным университетом и Новосибирским государственным техническим университетом, готовит кадры и создаёт сенсорные устройства, для установки бор-нейтронозахватной терапии рака, а также сенсорику, робототехнику, программы и устройства визуализации.
Напомним, что ранее Центральный проектно-технологисческий институт, который входит в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ», показал BIM-модель Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов».
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