Новосибирск, , 14:40 — REGNUM Томский государственный университет включился в реализацию некоторых проектов новосибирской программы «Академгородок 2.0». Об этом сообщил ректор вуза Эдуард Галажинский.

Он уточнил, что для синхротрона СКИФ томский вуз, наряду с Новосибирским государственным университетом и Новосибирским государственным техническим университетом, готовит кадры и создаёт сенсорные устройства, для установки бор-нейтронозахватной терапии рака, а также сенсорику, робототехнику, программы и устройства визуализации.

Напомним, что ранее Центральный проектно-технологисческий институт, который входит в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ», показал BIM-модель Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов».

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