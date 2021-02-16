Кольцово, Новосибирская область, , 04:49 — REGNUM Центральный проектно-технологисческий институт, который входит в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ», показал BIM-модель Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». Об этом сообщается на сайте «Академгородок 2.0».

BIM-модель — это цифровой образ всех физических и функциональных характеристик объектов будущего центра синхротронных исследований в наукограде Кольцово. Сюда входят основное здание с ускорителем, два строения для станций «Быстропротекающие процессы» и «Диагностика в высокоэнергетическом рентгеновском диапазоне», лабораторный комплекс, вспомогательные помещения и сооружения.

Отмечается, что запас пространства позволяет разместить 30 запланированных исследовательских станций.

Уточняется, что BIM позволяет передавать виртуальную информационную модель от команды разработчиков генподрядчику и субподрядчикам, а затем владельцам или управляющим объекта.

В интернете уже появилось видео цифровой модели СКИФа.