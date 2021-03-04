Ереван, , 14:35 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава оппозиционной фракции парламента страны «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян провели обсуждение вопроса о возможности проведения досрочных парламентских выборов в стране, однако еще не достигли согласия. Об этом 4 марта сообщил журналистам Эдмон Марукян.

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«Мы провели переговоры с Пашиняном. Я предложил рассмотреть вопрос начальника Генштаба ВС после проведения внеочередных выборов», — сказал он.

При этом глава парламентской оппозиции отметил, что действующий глава правительства страны не связывает эти темы, однако его оппоненты их связывают.

«В настоящий момент нет никаких договоренностей, однако консультации продолжаются, страна должна выйти из кризиса, а для этого надо провести досрочные выборы», — добавил Марукян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что бывший президент Армении Роберт Кочарян является дружественным России политиком.