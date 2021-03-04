Москва, 4 марта, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пока еще не прошла вакцинацию от COVID-19. Она рассказала об этом 4 марта в интервью шоу «Алена, блин!», которое транслируется на видеохостинге YouTube.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

"Нет еще, но думаю об этом», — заявила она в ответ на соответствующий вопрос. При этом Захарова не уточнила, перенесла ли она уже заражение коронавирусом.

«Я не хочу об этом говорить, а то сейчас еще накаркаем», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон будет рассматривать любую составляющую США конкуренцию страну, как своего соперника.