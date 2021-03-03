Киев, , 07:06 — REGNUM Украина должна начать подготовку вооруженного захвата Крыма, считает бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол. Об этом политик заявила 2 марта в эфире телеканала «Прямой».

По ее мнению, украинские войска должны быть уже подготовлены к вторжению.

«Мы должны быть постоянно готовы к проведению, буквально завтра, военной операции по возвращению Крыма», — сказала экс-парламентарий.

Политик полагает, что для нападения на полуостров Киеву необходимо выждать момент времени, когда Россия столкнется с внутренними проблемами и в стране «начнутся процессы турбулентности».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта 2020 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев получит шанс захватить Крым после распада РФ. 22 декабря украинский политолог Зиновий Свереда призвал украинские власти сменить стратегию обороны на активные действия и военным путем «освободить» Крым и Донбасс.

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