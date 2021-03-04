Ереван, 4 марта, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В случае, если в Армении будут проводиться внеочередные выборы премьер-министра страны, бывший президент республики Роберт Кочарян готов принимать в них участие. Он об этом 4 марта заявил на пресс-конференции в Ереване.

Facebook.comp/residentrobertkocharyan Роберт Кочарян

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«Если будут внеочередные выборы, буду участвовать. Я думаю, у меня есть достаточно опыта», — сказал он.

Также Кочарян отметил, говоря о том, уверен ли он в своей победе, что до этого он ни разу не проигрывал выборы.

При этом бывший армянский лидер уточнил, что для проведения внеочередных выборов премьер-министра есть только один легальный механизм. Для этого, по словам Кочаряна, сначала действующий премьер-министр страны Никол Пашинян должен уйти в отставку, затем его фракция два раза должна не суметь выбрать нового главу правительства и только после всего этого начинается процесс проведения внеочередных выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Армении следователи взяли подписку о невыезде с лидера оппозиционного объединения «Движение за спасение родины» Вазгена Манукяна, которого власти обвинили в публичных призывах к свержению конституционного строя.