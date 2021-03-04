Берлин, , 12:57 — REGNUM Трубопровод «Северный поток — 2» является важным для обеспечения энергетической безопасности Европы, поэтому реализация этого проекта необходима. Такое мнение 4 марта в ходе телефонной конференции с инвесторами высказал топ-менеджер германского концерна Uniper, который выступает финансовым партнёром по проекту строительства трубопровода.

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«Это бизнес-проект, завершенный на 98%. И мы с нетерпением ждем, когда он будет завершен полностью», — сказал он.

Представитель концерна добавил, что Uniper внимательно следит за ходом строительства трубопровода.

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«Мы считаем, что ситуация довольно хорошая, — цитирует ТАСС топ-менеджера. — Россия обещает завершить строительство, мы не видим никаких технических рисков».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат на пост первого заместителя американского госсекретаря Уэнди Шерман пообещала любой ценой не допустить реализации «Северного потока — 2». На слушаниях в Конгрессе дипломат сказала, что будет «делать всё, чтобы не допустить продвижения проекта».

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