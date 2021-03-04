Берлин, 4 марта 2021, 12:57 — REGNUM Трубопровод «Северный поток — 2» является важным для обеспечения энергетической безопасности Европы, поэтому реализация этого проекта необходима. Такое мнение 4 марта в ходе телефонной конференции с инвесторами высказал топ-менеджер германского концерна Uniper, который выступает финансовым партнёром по проекту строительства трубопровода.
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Представитель концерна добавил, что Uniper внимательно следит за ходом строительства трубопровода.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат на пост первого заместителя американского госсекретаря Уэнди Шерман пообещала любой ценой не допустить реализации «Северного потока — 2». На слушаниях в Конгрессе дипломат сказала, что будет «делать всё, чтобы не допустить продвижения проекта».
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