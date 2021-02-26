Берлин, , 14:40 — REGNUM Власти Германии ищут пути, которые позволят «положить конец изнурительным спорам» по поводу газопровода «Северный поток — 2» и прийти к компромиссу в этом вопросе. По данным газеты Handelsblatt, правительство ФРГ и фракции входящих в коалицию партий в Бундестаге изучают четыре варианта действий.

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В первом сценарии Германия снимает угрозу американских санкций, обеспечив безопасность Украины. Речь идёт о введении так называемого «механизма отключения», который позволит прекратить поставки по газопроводу, если Россия перестанет транспортировать газ через украинскую территорию и не использовать «Северный поток — 2» как оружие против Украины.

Второй вариант предусматривает замораживание строительства на время переговоров. издание отмечает, что в США могут создать специальную комиссию, которая выработает конкретные решения по этому вопросу, с участием не только США, но и представителей стран ЕС.

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Кроме того, ФРГ может предоставить Украине инвестиционную помощь, что позволит смягчить позицию Вашингтона. В четвёртом варианте предполагается продолжить строительство, не обращая внимания на все попытки США ему противодействовать.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток-2» пройдёт по дну Балтийского моря из России в Германию. На сегодняшний день готовность объекта составляет 95%.

Старший научный сотрудник Атлантического совета Джереми Стерн уверен, что Германия не откажется от проекта постройки трубопровода «Северный поток — 2», поскольку такой шаг, особенно в крайне ответственный и насыщенный выборами год, оказался бы актом политического самоубийства. Ранее Берлин также заявлял о неизменности своей позиции по «Северному потоку — 2».