Санкт-Петербург, 4 марта, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге состоялась уже вторая за два дня церемония открытия скульптуры «Плачущий ангел», посвященной умершим в пандемию медицинским работникам, передает корреспондент ИА REGNUM. За основу памятника взята работа петербургского скульптора Романа Шустрова, скончавшегося от COVID-19 в мае 2020 года.

Gov.spb.ru «Печальный ангел»

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Напомним, первое, незапланированное и не проанонсированное, но при этом «официальное» открытие памятника состоялось утром 3 марта с участием губернатора города Александра Беглова, хотя организаторы анонсировали открытие на полдень 4 марта. Однако 3 марта градоначальник вместе с несколькими главврачами больниц и чиновниками открыл мемориал в присутствии близких к Смольному СМИ и без участия активистов, благодаря которым и появился памятник.

После этого «тайного» открытия в городе на Неве разразился скандал, в Смольном заявили, что инициатором досрочного открытия якобы выступила вдова скульптора Мария. Однако это утверждение было опровергнуто самой женщиной.

После чего уже утром 4 марта, опять до объявленного открытия, к памятнику приехал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец вместе с главврачами ряда больниц.

Окончательное открытие мемориала произошло как и объявлялось, 4 марта в 12:00 часов дня.

Белое покрывало с небольшой скульптуры «Печального ангела» вновь сняла вдова скульптора. Вокруг памятника собралось около ста человек. Кто-то пришел с цветами, кто-то просто, посмотреть и прикоснуться к фигуре ангела.