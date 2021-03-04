Сакраменто, США, 4 марта 2021, 12:08 — REGNUM «Сакраменто Кингз» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 123:120.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Сакраменто» Бадди Хилд, набравший 29 очков.
В составе «Лейкерс» наибольшую результативность показал разыгрывающий Деннис Шрёдер, на счету которого 28 очков.
Таким образом, «Лейкерс» потерпели четвёртое поражение в последних шести матчах.
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