Кливленд, США, , 12:04 — REGNUM «Индиана Пэйсерс» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 114:111.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Кливленда» Коллин Секстон, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов.

В составе «Индианы» наибольшую результативность показал защитник Малкольм Брогдон, набравший 29 очков. Кроме того, разыгрывающий Ти Джей Макконнелл сделал редкий трипл-дабл из 16 очков, 13 результативных передач и 10 перехватов.

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