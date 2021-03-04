Хьюстон, США, , 11:50 — REGNUM «Бруклин Нетс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 132:114.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Виктор Оладипо, набравший 33 очка.

В составе «Бруклина» наибольшую результативность показал защитник Джеймс Харден, оформивший трипл-дабл из 29 очков, 10 подборов и 14 результативных передач.

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