Москва, , 11:24 — REGNUM Соединённые штаты видят во всех своих конкурентах в любой сфере основных врагов, поэтому одной из главных задач для них является сдерживание России. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Основным врагом США будут считать всех тех, кто будет составлять им конкуренцию в любой сфере, — подчеркнула дипломат. — Соответственно, сдерживание России, та же самая цель, та же самая задача — не дать нашей стране возможность на равных конкурировать, на равных в чем-то опережать, на равных в чем-то соперничать, опять же на международно-правовой, законной основе».

Захарова добавила, что в настоящее время коллективный Запад во главе с США проводит политику сдерживания в отношении России.

«У этого подхода есть различные формы реализации, — пояснила официальный представитель внешнеполитического ведомства. — Это и односторонние санкции, и политическое давление, и вмешательства во внутренние дела, и кампании дезинформации».

Как сообщало ИА REGNUM, на днях США и Евросоюз ввели санкции по «делу Навального» в отношении ряда российских высокопоставленных должностных лиц. В списке оказались глава СКР Александр Бастрыкин, командующий Росгвардией Виктор Золотов, генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников.

Кроме того, в санкционный список министерства торговли США вошёл целый ряд российских компаний, а также 27-й Научный центр Министерства обороны России. В Вашингтоне полагают, что данные организации якобы могли иметь отношение к созданию и распространению оружия массового уничтожения и химоружия.