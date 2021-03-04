Москва, 4 марта 2021, 11:24 — REGNUM Соединённые штаты видят во всех своих конкурентах в любой сфере основных врагов, поэтому одной из главных задач для них является сдерживание России. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Захарова добавила, что в настоящее время коллективный Запад во главе с США проводит политику сдерживания в отношении России.
Как сообщало ИА REGNUM, на днях США и Евросоюз ввели санкции по «делу Навального» в отношении ряда российских высокопоставленных должностных лиц. В списке оказались глава СКР Александр Бастрыкин, командующий Росгвардией Виктор Золотов, генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников.
Кроме того, в санкционный список министерства торговли США вошёл целый ряд российских компаний, а также 27-й Научный центр Министерства обороны России. В Вашингтоне полагают, что данные организации якобы могли иметь отношение к созданию и распространению оружия массового уничтожения и химоружия.