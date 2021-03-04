Ереван, , 11:25 — REGNUM В течение ближайшего времени бывший президент Армении Роберт Кочарян не намерен вставать во главе оппозиционного движения республики. Она заявил об этом 4 марта во время пресс-конференции.

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"Сегодня оппозиция выработала формат, который нет смысла менять. Ей удалось консолидировать вокруг себя заметную часть нашего общества», — сказал бывший армянский лидер.

Также он добавил, что поддержал данный формат оппозиционного движения, и уточнил, что в настоящее время он не собирается становиться во главе какой-либо партии, однако не исключил такой возможности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Соединённые Штаты заинтересованы в укреплении партнёрских отношений с Арменией, и на эти цели Государственный департамент США намерен выделить $150 тыс.