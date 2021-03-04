Лас-Вегас, США, , 10:44 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Вегаса» шайбы забросили нападающие Алекс Так, Джонатан Маршессо, Марк Стоун, Чандлер Стивенсон и Вильям Карлссон. У «Миннесоты» отличился форвард Маркус Фолиньо.

В настоящее время «Вегас» занимает первое место в Западном дивизионе, на счету команды 29 очков. «Миннесота» идёт на четвёртом месте с 25 очками.

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