Сан-Хосе, США, , 10:41 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Колорадо» нападающий Микко Рантанен оформил дубль и отдал две результативные передачи, после которых отличились Самуэль Жирар и Габриэль Ландеског.

В настоящее время «Колорадо» занимает третье место в Западном дивизионе, на счету команды 25 очков. «Сан-Хосе» идёт на седьмом месте с 18 очками.

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