Москва, 4 марта, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников согласен с утверждением, что коронавирусная инфекция течёт по миру волнами. Вместе с тем в своём телеграм-канале он также отметил: SARS-CoV-2 в очередной раз показал свою непредсказуемость.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

»У нас сложилось представление, что коронавирусная инфекция течёт по миру волнами. Что, собственно, так и есть. Только волна не ушла полностью в ноль, обнажив песок. После шока первой волны казалось — ну все, закончилось, хотя какое-то количество людей продолжали заболевать. Осенний всплеск прогнозировался, но все надеялись, что он будет меньше первого. Получилось наоборот. Хотя при этом процент смертности даже уменьшился, но в абсолютных цифрах все выглядит иначе.

А вот дальше коронавирус повел себя как сезонная инфекция. После большого всплеска инфекция откатилась, но не более чем наполовину, и во многих странах застыла на ровном плато. Примерно как грипп, которым в Северном полушарии регулярно болеют с ноября по март включительно. Только вместо всплесков достаточно ровная прямая. Сам факт отсутствия спада инфицированных и относительно устойчивое ежедневное количество заболевших во многих странах стали называть «третьей волной».

Коронавирус очередной раз показал свою непредсказуемость. Что будет дальше? Будет снижение, наоборот, всплеск или все так и останется на плато? Лично я думаю, что будет снижение до каких-то показателей, потом 3−4 месяца стабилизация на достигнутом уровне (плато), потом осенний всплеск. Реально противопоставить коронавирусу мы можем только вакцинацию. Надеемся, что она круто изменит естественный для коронавируса ход событий. (Локдауны и прочие иные, чем вакцинация, меры, как мы видим, работают плохо, если вообще работают в плане борьбы именно с инфекцией)».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о вероятности третьей волны коронавируса в России к середине весны 2021 года известил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

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