Бостон, США, , 10:36 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.

На 42-й минуте матча счёт открыл нападающий «Бостона» Давид Пастрняк. Спустя пять минут форвард «Кэпиталз» Ларс Эллер восстановил равновесие.

В третьем периоде капитан «Вашингтона» Александр Овечкин получил двухминутное удаление за удар клюшкой в пах игроку «Бостона» Тренту Фредерику.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Вашингтона». Решающий бросок исполнил нападающий Якуб Врана.

В настоящее время «Вашингтон» занимает первое место в Восточном дивизионе, на счету команды 30 очков. «Бостон» идёт на третьем месте с 27 очками.

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