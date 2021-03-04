Эдмонтон, Канада, , 10:31 — REGNUM «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:1.

В составе «Торонто» дубль оформил нападающий Джимми Веси. Ещё по шайбе забросили Джон Таварес, российский форвард Илья Михеев, Вильям Нюландер и Зак Хайман.

В составе «Эдмонтона» точным броском отметился форвард Райан Ньюджент-Хопкинс.

В настоящее время «Торонто» занимает первое место в Северном дивизионе, на счету команды 38 очков. «Эдмонтон» идёт на третьем месте с 28 очками.

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