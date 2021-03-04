Берлин, , 10:28 — REGNUM Компания Mercedes-AMG обнародовала снимки прототипа гибридного лифтбека GT 73. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Гибридная версия Mercedes-AMG GT 73 Пресс-служба Mercedes

Отмечается, что новая модель станет самым мощным серийным автомобилей немецкой компании.

Новый лифтбек Mercedes-AMG является серийным вариантом концепт-кара AMG GT Concept, который дебютировал весной 2017 года. Если судить по шильдику V8 Biturbo E Performance на крыле, то можно сделать вывод, что новинка будет оснащена гибридной установкой, в составе которой будет двигатель с двумя турбинами на 4,0 л.

Также силовая установка Mercedes-AMG GT 73 будет состоять из электромотора с блоком батарей. Суммарная мощность агрегатов, по предварительной информации, составит 800 «лошадей». С 0 до 100 км/ч автомобиль будет разгоняться за 3,0 с. При этом максимальный запас хода на одном заряде составит 50 км.

Ранее стало известно, что компания Mercedes-Benz представила в Австралии новый внедорожник Mercedes-Benz G-Class в версии G400d.

Читайте также: Mercedes-Benz представил новый С-Class