Берлин, , 14:09 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил седан и универсал C-Class нового поколения (W206). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новинка стала габаритнее своей предыдущей версии. Машина также получила ряд новых электронных опций, которые имеет последний флагманском седан S-Class.

Новое поколение седана C-Class выросло в длину на 65 мм, до 4751 мм. При этом размер его колесной базы вырос на 25 мм, до 2840 мм. Также стоит отметить, что модель получила новую четырехрычажную переднюю подвеску и многорычажку сзади.

Внешне новый седан C-Class выделяется рельефным капотом и передней светодиодной оптикой, выполненной в стиле флагманской модели S-Class. Фары новинки выполнены по новой технологией Digital Light — каждая из них содержит по 1,3 млн отражающих элементов и голографические линзы, которые вращаются со скоростью до 2 тыс. оборотов в минуту.

На российском авторынке C-Class W206 появится во втором квартале нынешнего года. Однако продаваться здесь они будут с дофорсированными двигателями.

Ранее в сети появилось видео с новым серийным экземпляром гиперкара Mercedes-AMG One. Ожидается, что эта модель будет укомплектована гибридной трансмиссией производительностью более 1200 «лошадей».

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