Москва, , 10:20 — REGNUM Дефицит и увеличение цен на инкубационные яйца может привести к сокращению выпуска мяса птицы некоторыми российскими производителями. Об этом пишет 4 марта газета «Коммерсантъ».

Проблема поднималась 2 марта на совещании главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с крупнейшими представителями отрасли. Сокращение производства грозит предприятиям, закупающим импортные инкубационные яйца. Эти производители обеспечивают почти пятую часть отечественного рынка, рассказал изданию один из участников совещания.

Инкубационные яйца в сентябре 2020 года стоили 16−17 рублей за штуку, а теперь — 30 рублей. Для ряда птицефабрик такие цены слишком высоки, кроме того, подорожали корма и лизин, который входит в рацион птиц.

Эксперты полагают, что проблему можно решить за два-три года, если субсидировать отечественное производство инкубационных яиц. Сейчас нужно восстановить их закупки в других странах, попавших под ограничения из-за птичьего гриппа.

По данным Росптицесоюза, в январе выпуск мяса птицы сократился на 6,4%. В числе причин — удорожание импортозависимых ресурсов и сбои в графиках поставок племенной продукции из-за вспышек птичьего гриппа в европейских странах. Ещё один фактор — резкое увеличение спроса на яйца со стороны КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее участники Национального союза птицеводов договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца. По информации Росстата, мясо кур в стране подорожало на 1,9% за период с 16 по 24 февраля. Яйца стали стоить дороже на 1,1%.

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