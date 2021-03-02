Москва, , 12:13 — REGNUM Участники Национального союза птицеводов договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца, сообщает 2 марта пресс-служба Минсельхоза РФ.

«Ключевые представители отрасли, входящие в Национальный союз птицеводов, отметили необходимость сохранения экономической доступности своей продукции для населения и договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца», — говорится в сообщении.

Минсельхоз намерен стимулировать развитие собственного производства инкубационных яиц и снижать зависимость отрасли от зарубежных поставок. Для этого предлагается в два этапа повысить ставку ввозной таможенной пошлины на яйца.

С 1 января 2022 года предложено ввести ввозную пошлину на яйца в размере 5%, а с 1 января 2023 года поднять её до 15%, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в России стали снова дорожать куриные яйца. По данным Росстата, за неделю с 16 по 24 февраля цена на них выросла на 1,1%, а на мясо кур — на 1,9%.

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