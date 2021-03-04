Воронеж, 4 марта, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал глав муниципальных образований региона активизировать разъяснительную работу с жителями по поводу важности вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседании регионального оперштаба 3 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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«Очень странно выглядит, когда поставили, скажем, две тысячи доз вакцины и не израсходовали их по большей части. Технически мы справимся с загрузкой: хватит персонала, морозильных камер, машин, чтобы развозить вакцину. Нужно, чтобы люди понимали важность процедуры. Больше работайте в организованных коллективах — там основные возможности активизации интереса населения к прививкам», — сказал Александр Гусев.

По данным на 3 марта, в Воронежской области прививку от коронавируса сделали более 93 тысяч человек, 51% из них — старше 50 лет.